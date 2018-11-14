شعراوى: تنفيذ 16 مشروعا عملاقا للصرف الصحى في سوهاج وقنا.. فيديو

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه يتابع بصورة مستمرة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والمنفذ فى محافظتى قنا وسوهاج والممول جزئيًا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة إضافية من الحكومة المصرية بحوالى 457 مليون دولار، لافتا إلى أنه تتواصل على قدم وساق الخطوات التنفيذية لتحقيق حلم أكثر من 140 ألف أسرة تضم ما يقرب من مليون مواطن بالمحافظتين في الوصول لخدمات الصرف الصحي المأمونة خلال شهور قليلة، وإنهاء معاناتهم التي استمرت سنوات طويلة والتى كان لها تأثيرات بيئية وصحية واقتصادية بالغة القسوة عليهم.



وقال وزير التنمية المحلية، إن البرنامج ينفذ خلال الفترة الحالية 16 مشروعًا عملاقًا فى مشروعات الصرف الصحي المتكامل، والتي تتضمن محطات معالجة وخطوط طرد وانحدار ومحطات رفع وشبكات في عدة قرى ومدن بمحافظتي سوهاج وقنا.



وأضاف أن البرنامج استجاب لتطلعات المواطنين في المحافظتين ولبى احتياجاتهم التي أبدوها خلال جلسات التشاور، وخصص أكثر من مليار ومائتى مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقنا وسوهاج، وأكد أنه بعد انتهاء هذه المشروعات خلال أقل من 15 شهرًا سترتفع معدلات التغطية بخدمات الصرف الصحي في المحافظتين بشكل غير مسبوق.



وأوضح وزير التنمية المحلية أن الاهتمام بخدمات الصرف الصحي في الصعيد يأتي في سياق تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وبرنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وفي إطار التكامل بين التوجهات التنموية للدولة المصرية، حيث إن خلق بيئة ممكنة وداعمة للاستثمار والتنمية الاقتصادية في محافظات الصعيد يستوجب تطوير خدمات البنية الأساسية.



وأشار شعراوى إلى أن التكليف الرئاسي بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين والارتقاء بجودة حياة الإنسان المصري دفع البرنامج إلى التعامل مع أكثر المشكلات الخدمية إلحاحًا، وهي مشكلة الصرف الصحي.



ولفت الوزير إلى الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي الممولة من خلال البرنامج في محافظتي قنا وسوهاج شهدت خلال الشهور الأخيرة تقدما ملحوظا، حيث تتواصل الأعمال الإنشائية في مشروعي الصرف الصحي بمركزي قفط ونقادة والتي تتضمن محطتي معالجة ستخدمان المركزين بالكامل، كما تتضمن عددا من محطات الرفع وخطوط الإنحدار والطرد والشبكات الداخلية.



وأكد أن مشروعي قفط ونقادة ينفذان بتكلفة إجمالية 332 مليون جنيه، ويخدمان حوالي 60 ألف مواطن في المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن يتم ربط باقي القرى التابعة للمركزين في المراحل التالية على محطات المعالجة التي يجري إنشاؤها ليصل عدد المستفيدين فيما بعد إلى أكثر من 400 ألف مواطن.



وأوضح شعراوى أن الأسبوع الحالي شهد الانتهاء من ترسية أضخم مشروع صرف صحي يجري تنفيذه في محافظة قنا بتكلفة 280 مليون جنيه، والمتمثل في محطة معالجة تخدم 7 قرى بشمال قنا يستفيد منها بشكل مباشر 120 ألف مواطن، حيث سيتم ربط حوالي 40 ألف مواطن على محطة المعالجة خلال المرحلة الأولى، ثم يتوالى ربط باقي القرى في المرحلة الثانية.



وقال وزير التنمية المحلية إنه في محافظة سوهاج، انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذ المشروعات لصالح البرنامج من طرح 6 مشروعات من إجمالي 11 مشروعا بالمحافظة، وأشار إلى أنه وفقا للجدول الزمني الذي تم اعتماده، فمن المتوقع الانتهاء من جميع إجراءات الطرح والترسية وتسليم المواقع للمقاولين في كامل مشروعات محافظة سوهاج خلال أقل من شهرين، على أن تدخل المشروعات مرحلة التشغيل خلال عام 2019.



وأكد شعراوي أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتابع بشكل مستمر معدلات التقدم في تنفيذ مشروعات البرنامج، ويتدخل بشكل مباشر لإزالة أي معوقات لإنهاء الأعمال في التوقيتات المحددة، ويؤكد باستمرار التنسيق الكامل بين جميع الوزارات، مشيرا إلى أن مشروعات الصرف الصحي الضخمة التي يجري تنفيذها في قنا وسوهاج تعد تجسيدا للتنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة المعنية في هذا الصدد، حيث تتولى الهيئات التابعة لوزارة الإسكان كشركات مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي مساعدة وزارة التنمية المحلية والمحافظات في تنفيذ المشروعات، كما توفر وزارات التخطيط والمالية كل الدعم المطلوب في هذا الصدد.

