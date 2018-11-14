الخدمات البيطرية: تحصين 656 كلبا وترخيص 174 خلال شهر

أكد تقرير صادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أعداد الكلاب التي تم تحصينها خلال شهر أكتوبر بلغ 656، بالإضافة إلى استخراج 174 رخصة تملك للكلاب.





وتقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة بالادارة العامة للامراض المشتركة بالهيئة بمكافحة الكلاب الضالة طبقا للقانـــون 53 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 35 لسنة 1967 حيث تنص المادة 3 يجــب أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها فى الطرق والأماكن العامة بالمدن وإلا جاز ضبطها واعدامها ولصاحب الكلب المرخص الذي يضبط فى الطريق غير مستوف لهذه الاشتراطات ان يطلب حجر كلبه فى المعزل المدة اللازمة للتثبت من عدم إصابته بمرض الكلب "داء الكلب".



