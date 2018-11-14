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أخبار البلد

الخدمات البيطرية: تحصين 656 كلبا وترخيص 174 خلال شهر

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 11:56 ص
صدى البلد
جمال صلاح الدين
أكد تقرير صادر عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أعداد الكلاب التي تم تحصينها خلال شهر أكتوبر بلغ 656، بالإضافة إلى استخراج 174 رخصة تملك للكلاب. 

وتقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية ممثلة بالادارة العامة للامراض المشتركة بالهيئة بمكافحة الكلاب الضالة طبقا للقانـــون 53 لسنة 1966 ولائحته التنفيذية بالقرار الوزاري رقم 35 لسنة 1967 حيث تنص المادة 3 يجــب أن تكون جميع الكلاب مكممة ومقودة بزمام أثناء سيرها فى الطرق والأماكن العامة بالمدن وإلا جاز ضبطها واعدامها ولصاحب الكلب المرخص الذي يضبط فى الطريق غير مستوف لهذه الاشتراطات ان يطلب حجر كلبه فى المعزل المدة اللازمة للتثبت من عدم إصابته بمرض الكلب "داء الكلب".

وأضاف التقرير أن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة مشكلة مجتمعية تتطلب التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بهذه الظاهرة، لافتا إلى أن الأماكن المهجورة وتراكم القمامة يعتبر العامل الرئيسى فى تكاثر وانتشار الكلاب الضالة حيث لا تقتصر ظاهرة انتشار الكلاب الضالة على نقل الامراض المشتركة وأهمها مرض السعار بل تمتد الى ماتسببه هذه الحيوانات من حالات الرعب والهلع والتخويف وماينتج عنها من إصابات عضوية ونفسية للمواطنين.
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