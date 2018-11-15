ظهور القرش الحوتي جنوب الغردقة ..صور

أعلن حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة، عن ظهور القرش الحوتى، جنوب الغردقة بمنطقة أبو حشيش حيث رصده عبدالله عبدالرحيم عضو الجمعية ورئيس يخت سفارى خلال إحدى رحلات الغوص.





وأضاف الطيب أن عبدالله عبدالرحيم قال إن القرش الحوتى ظهر لمدة عشرة دقائق وكان السياح سعداء .





وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة إن هذا حدث بيئي نادر وفريد يدل على نجاح الجهود الخاصة بحماية البيئة البحرية والالتزام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الكائنات المهاجرة وحدث مهم لترويج السياحة.





وأشار الطيب إلى أن القرش الحوتي متواجد بمناطق متفرقة جنوب الغردقة وتم رصده من خلال أكثر من عضو من الجمعية وتعددت بلاغات مشاهدته خلال الغوص مما يشير الى وجود اكثر من قرش وإن دل فإنما يدل على نظافة البيئة رغم كل ملوثات البترول والإنسان، وتبين أنه من نوع القرش الحوتي منقط الجلد والمهدد بالانقراض والمحظور صيده ونادر الظهور، مطالبًا باحثي البيئة بإجراء أعمال المراقبة البحرية بالمناطق المحيطة بمكان ظهوره.



