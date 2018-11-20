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برلمان

ننشر أبرز المرشحين للمكتب التنفيذي للوفد.. فؤاد بدراوي يقترب من حسم منصب السكرتير العام

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:40 م
صدى البلد
معتز الخصوصى
كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أبرز الأسماء المرشحة للمكتب التنفيذي خلال اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم بعد انتخابها يوم ٩ نوفمبر الماضي.

وأكدت المصادر لـ صدى البلد أن فؤاد بدراوي سيترشح على منصب سكرتير عام حزب الوفد، يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الدكتور ياسر الهضيبي المتحدث الرسمي لحزب الوفد تراجعه عن الترشح لمنصب سكرتير عام حزب الوفد، بينما لم يعلن الدكتور هاني سري الدين سكرتير عام حزب الوفد الحالي ترشحه على منصب سكرتير عام الوفد والذي يتواجد خارج البلاد، وبالتالي تأتي حظوظ فؤاد بدراوي قوية للفوز بمنصب سكرتير عام حزب الوفد بالتزكية نظرا لعدم ترشح أي أحد أمامه من المرشحين.

وأشارت المصادر إلى أن المرشحين على منصب نائب رئيس حزب الوفد يبلغ عددهم ١٢ مرشحا وهم عبد العزيز النحاس، وطارق سباق، وحسين منصور، وسليمان وهدان، ومحمد مدينة، وعمرو أبو اليزيد، والدكتور ياسر الهضيبي".

بينما يترشح على منصب أمين صندوق الحزب كلا من "فيصل الجمال، ونبيل عبد الله، ويترشح على منصب أمين صندوق مساعد الحزب جمال شحاتة، يأتي هذا وسط توقعات كبيرة بوجود توافق حول اختيار نبيل عبد الله لمنصب أمين صندوق الحزب".
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