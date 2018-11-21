محمد صبحي يوجه رسالة شديدة اللجهة لـ أشرف عبد الباقي.. فيديو

وجه الفنان محمد صبحي، رسالة، إلى الفنان أشرف عبد الباقي، قائلا: «عايز أقول لأشرف عبد الباقي، أنا أول من خرج للإعلام وهنأته بالخطوة إللي عملها في عز الظلام، وفي ظروف صعبة، وطلع شباب على المسرح، دا شيء عظيم لازم أهنئه عليه».



وأضاف"صبحي"، خلال لقائه عبر فضائية "أون إي"،: «عيب أما أشرف عبد الباقي يقول المسرح ستارة وكرسي، ويتريق على ما قولته، أنا بقول له يا أشرف مش عيب إنك تقدم اسكتشات، دي مش المشكلة، بس أما يقول محمد صحبي عنده سيطرة على الممثلين بتوعه، دول صحابي؛ إحنا مش في قهوة».



وتابع: «أنا من سنة 70 بطلع شباب، ممكن أجيب قائمة بـ277 نجم خرجتهم من المعهد، أو خرجوا من فرقتي»، لافتا إلى أن هناك شخصية نقدية عربية قالت: "كيف تسمون هذا العمل مسرح مصر؟"، معقبا: «هي معترضة إن يبقى أو يحمل اسمه مصر».