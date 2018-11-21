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أمسية دينية لمستقبل وطن بمناسبة المولد النبوي في المحلة الكبرى.. صور

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:59 م
أمسية دينية لمستقبل
أمسية دينية لمستقبل وطن بمناسبة المولد النبوي في المحلة
ماجدة بدوى و عبد الرحمن سرحان
نظَّم حزب مستقبل وطن، أمانة مركز المحلة الكبرى، أمسية دينية بمناسبة المولد النبوي الشريف؛ تنفيذا لبرنامج "احنا معاك"، وذلك بقيادة علي عبدالظاهر أمين مركز المحلة.

وتضمنت فقرات الأمسية، البداية بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم، ثم ابتهالات لعدد من المنشدين الشباب حيث يهتم الحزب بتفعيل دورهم بشكل ملحوظ.

ومن جانبه، أكد عبدالظاهر مشاركة كل الامانات وحضور مشرف لأمانات القرى بمركز المحلة الكبرى.

شارك فى الأمسية الدينية، طلبة وأولياء أمور مدرسة التربية الفكرية؛ تماشيا مع سياسة الدولة بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي نهاية الحفل تم توزيع حلوى المولد النبوي الشريف على طلبة التربية الفكرية وجميع الحضور.
أمسية دينية لمستقبل وطن بمناسبة المولد النبوي في المحلة الكبرى.. صور
أمسية دينية لمستقبل وطن بمناسبة المولد النبوي في المحلة الكبرى.. صور
أمسية دينية لمستقبل وطن بمناسبة المولد النبوي في المحلة الكبرى.. صور
أمسية دينية لمستقبل وطن بمناسبة المولد النبوي في المحلة الكبرى.. صور
أمسية دينية لمستقبل وطن بمناسبة المولد النبوي في المحلة الكبرى.. صور
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