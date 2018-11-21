أمسية دينية لمستقبل وطن بمناسبة المولد النبوي في المحلة الكبرى.. صور

نظَّم حزب مستقبل وطن، أمانة مركز المحلة الكبرى، أمسية دينية بمناسبة المولد النبوي الشريف؛ تنفيذا لبرنامج "احنا معاك"، وذلك بقيادة علي عبدالظاهر أمين مركز المحلة.





وتضمنت فقرات الأمسية، البداية بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم، ثم ابتهالات لعدد من المنشدين الشباب حيث يهتم الحزب بتفعيل دورهم بشكل ملحوظ.





ومن جانبه، أكد عبدالظاهر مشاركة كل الامانات وحضور مشرف لأمانات القرى بمركز المحلة الكبرى.





شارك فى الأمسية الدينية، طلبة وأولياء أمور مدرسة التربية الفكرية؛ تماشيا مع سياسة الدولة بالاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.



