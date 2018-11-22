ضبط 25 سيارة نقل جماعي غير ملتزمة بتعريفة خط السير بالجيزة

تمكنت محافظة الجيزة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز النقل الجماعى والسرفيس من ضبط 25 سيارة نقل جماعى لمخالفتهم القواعد المرورية وعدم التزامهم بالتعريفات المقررة وذلك خلال الحملات التى نظمتها المحافظة على عدد من المواقف العشوائية بأحياء بولاق الدكرور والهرم والعمرانية والدقى .





ووجّه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بتشديد الرقابة على مواقف السرفيس والنقل الجماعى وتكثيف أعمال المراقبة على مسئولى الكارته لتعظيم الايرادات وتحقيق الاستفادة القصوى منها.





وأكد "راشد" على التصدى بكل حزم لمواقف السرفيس العشوائية والسيارات الغير ملتزمة بتعريفات خطوط السير المقررة من قبل المحافظة مكلفًا رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والجهاز التنفيذى للنقل الجماعى والسرفيس لاتخاذ ما يلزم لإزالة أى مخالفات .





تصريحات المحافظ جاءت عقب ترأسه اجتماعًا بحضور رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وممثلين من إدارة مرور الجيزة وشرطة المرافق لتكثيف الحملات على المواقف لضمان تحقيق الانضباط بالشارع الجيزاوى والحفاظ على حقوق المواطن .





وكشف "راشد" عن قيام حى العمرانية بالتحفظ على 3 مركبات توك توك غير مرخصين واعاقتهم حركة السيارات والمارة وخروجهم بالشوارع الرئيسية وذلك من شوارع جمال الدين الأفغانى ومجمع المدارس وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .



