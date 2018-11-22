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رياضة

تعادل سلبي بين الأهلي والوصل الإماراتي بالشوط الأول فى كأس زايد

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:23 م
الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي
محمد رشاد
فرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الإماراتي التعادل السلبي على أحداث الشوط الأول أمام ضيفه الأهلي، فى المباراة التى تجمع الفريقين اليوم الخميس، على استاد زعبيل بنادي الوصل ، فى إطار مباريات الإياب لدور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال العرب.

بدأ لاعبو الأهلي المباراة باندفاع هجومي بحثا عن هدف مبكر ، حيث لا بديل للفريق الأحمر سوى الفوز فى المباراة بأي نتيجة أو التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق حتى يتمكن من الصعود إلى دور الثمانية للبطولة.

وشهدت الدقيقة الثانية تهديد أول خطيرا للنادي الأهلي عن طريق المهاجم مروان محسن بتسديدة قوية للغاية من على حدود منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم الأيمن لمرمى الحارس يوسف الزعابي وتحولت إلى ركلة مرمى.

وفى الدقيقة الخامسة تمت محاولة عن طريق أيمن أشرف الجناح الايسر للمارد الأحمر لإرسال تمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء باتجاه مروان محسن الذي استقبل الكرة برأسية ضعيفة إلى حد ما وضعت الكرة بشكل سهل في أحضان الحارس يوسف الزعابي.

وفى الدقيقة الحادية عشرة من زمن المباراة نجح محمد شريف في اختراق منطقة جزاء الوصل من جهة اليسار لكنه تعثر بشكل غريب قبل أن يتمكن من تمرير الكرة باتجاه زميله مروان محسن المواجه للمرمى تماما لتتحول الكرة بالنهاية إلى ركلة مرمى لأصحاب الأرض.

ونفذ وليد سليمان هجمة مرتدة سريعة للنادي الأهلي على الجبهة اليمنى الذي أرسل كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء بإتجاه مروان محسن إلا أن كرته افتقدت الدقة اللازمة لتتحول الكرة بالنهاية إلى ركلة مرمى فى الدقيقة 12 من زمن المباراة.

وفى الدقيقة 13 نفذ وليد سليمان ركلة ركنية للمارد الأحمر على يسار مرمى الوصل، أرسلها الحاوي عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء بشكل خطير للغاية حيث استقبلها المتقدم سعد سمير من أمام المرمى بتسديدة غير متقنة مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وشهدت الدقيقة 16 من زمن اللقاء كرة خطيرة للنادي الأهلي بعد تمريرة متقنة من وسط الملعب عن طريق أيمن أشرف بإتجاه وليد سليمان المنطلق خلف مدافعي الوصل داخل منطقة الجزاء ومنفردا بالمرمى إلا أن وليد فشل في السيطرة على الكرة بشكل صحيح لتتحول الكرة إلى ركلة مرمى لأصحاب الأرض.

وانطلق كريم نيدفيد لاعب الأهلي من الجنب الأيمن بعدما تمكن من إختراق منطقة الجزاء وأرسل كرة عرضية قوية أبعدها الحارس يوسف الزعابي في الوقت المناسب بقبضة اليد إلى خارج حدود المنطقة فى الدقيقة 21 من زمن المباراة .

وشهدت الدقيقة 27، تنفيذ للركلة الحرة المباشرة لنادي الوصل عن طريق كايو كانيدو، عرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس محمد الشناوي في الوقت المناسب بقبضة اليد إلى وسط الملعب.

وركلة ركنية أولى للوصل فى الدقيقة 28 على يسار مرمى الأهلي، نفذها فينيسيوس دي ليما عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها المدافع المتقدم أوه بانسوك برأسية قوية مرت أعلى عارضة مرمى الحارس محمد الشناوي.

وأهدر أحمد حمودي فرصة تسجيل هدف أول للأهلي بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت دون خطورة حقيقية على يسار مرمى الحارس يوسف الزعابي فى الدقيقة 34.

وشهدت الدقائق المتبقية من احداث الشوط تراجع من لاعبي الأهلي خلال الدقائق الأخيرة وترك مجال السيطرة على وسط الملعب كاملا للاعبي الوصل الى ان انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل الايجابي بنتيجة هدفين لكل فريق ، فى المباراة جمعت بينهما على استاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية.
تعادل سلبي بين الأهلي والوصل الإماراتي بالشوط الأول فى كأس زايد
تعادل سلبي بين الأهلي والوصل الإماراتي بالشوط الأول فى كأس زايد
تعادل سلبي بين الأهلي والوصل الإماراتي بالشوط الأول فى كأس زايد
تعادل سلبي بين الأهلي والوصل الإماراتي بالشوط الأول فى كأس زايد
تعادل سلبي بين الأهلي والوصل الإماراتي بالشوط الأول فى كأس زايد
تعادل سلبي بين الأهلي والوصل الإماراتي بالشوط الأول فى كأس زايد
تعادل سلبي بين الأهلي والوصل الإماراتي بالشوط الأول فى كأس زايد
تعادل سلبي بين الأهلي والوصل الإماراتي بالشوط الأول فى كأس زايد
تعادل سلبي بين الأهلي والوصل الإماراتي بالشوط الأول فى كأس زايد
تعادل سلبي بين الأهلي والوصل الإماراتي بالشوط الأول فى كأس زايد
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