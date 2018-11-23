مورينيو: مازالت عند وعدي في نهاية الشهر المقبل

أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، بجماهير الفريق ودعمها للنادي رغم النتائج المخيبة للآمال في بعض المباريات الأخيرة.



وقال مورينيو، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي اليوم الجمعة، قبل مباراة كريستال بالاس: "الجماهير لا يمكنها أن تقوم بالمزيد. نحن نمر بفترة سيئة، ولكنهم كانوا مذهلين ويدفعوننا للأمام".



وواصل: "لا أستطيع أن أطلب منهم المزيد. الأمر للفريق الآن. بالطبع نحن نريد المزيد من النقاط والنتائج والأداء، ونحن نلعب بشكل جيد، ونحصل على النتائج الجيدة حتى المباراة الأخيرة".



وعن وعده بتواجد مان يونايتد ضمن الأربعة الكبار، بنهاية شهر ديسمبر، قال: "نعم هناك فارق كبير، ولكن حتى نهاية الشهر المقبل مازال هناك 8 مباريات في الدوري الإنجليزي، ونحن نتحدث عن 24 نقطة، علينا أن نقاتل عليها جميعًا، وأنا أؤمن بأننا سنكون في الموعد".



وانتقل مورينيو للحديث عن إصابات اللاعبين، معلقا: "مارسيال استمر معنا في التوقف الدولي، ولم يذهب للمنتخب، وعمل بجهد كبير خلال الأسبوع، وكان في موقف خطير، إلا أنه جاهز لمباراة الغد، ولكن هل يستطيع أن يلعب 3 مباريات في الأسبوع. لا أعتقد أنه مستعد لذلك".



وأضاف: "فالنسيا سيلعب غدا، وفيلايني بقى معنا، رغم خوضه 90 دقيقة أمام مان سيتي، وراشفورد عاد بمشكلة صغيرة ولكنه جاهز، ولوكاكو أيضًا جاهز، ويمكنني القول ببعض المخاطرة إن بوجبا تعافى في التوقف الحالي، لذلك لا أستطيع القول إن هناك لاعبين خارج مباراة الغد".



يذكر أن مانشستر يونايتد يستضيف غدا السبت، كريستال بالاس، على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات الجولة الـ13 للدوري الإنجليزي.