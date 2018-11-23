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أخبار العالم

خطوة واحدة تفصل تونس عن تطبيق المساواة في الميراث

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 11:52 م
الرئيس التونسي ورئيس
الرئيس التونسي ورئيس الحكومة
رحيم يسري
صادقت الحكومة التونسية، الجمعة، على مشروع القانون الأساسي بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، الذي يتضمن أحكاما بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.

وأكدت وسائل إعلام تونسية أن الحكومة ستعرض المشروع على البرلمان للمصادقة عليه، حتى يصبح ساري المفعول.

كان الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اقترح إقرار المساواة في الميراث، بداية أغسطس الماضي، استنادا لتوصيات لجنة الحريات الفردية والمساواة التي أنشأها عام 2017.

وبعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون، ستبدأ تونس تطبيق المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.

وأشرف السبسي، على اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج للنظر في مشروعي قانونين أساسيين يتعلق الأول بإتمام مسودة قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بالمساواة في الميراث، والثاني يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ.
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