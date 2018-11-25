ملك البحرين يعقد مباحثات مع الأمير محمد بن سلمان

عقد العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسي آل خليفة، مساء اليوم الأحد، مباحثات رسمية مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي يزور العاصمة المنامة في زيارة رسمية ضمن جولة إقليمية شملت الإمارات والبحرين وبعدهما مصر وتونس.



وقالت وكالة الأنباء السعودية "واٍس" إن العاهل البحريني رحب في بداية الجلسة بالأمير بن سلمان، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة وما تتميز به العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.



ومنح ملك البحرين وسام الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة لولي العهد؛ تقديرًا لجهود سموه في دعم وتعزيز العلاقات السعودية البحرينية.



وجرى خلال الجلسة استعراض مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويرها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.