تأخر إقلاع 5 رحلات دولية من مطار القاهرة

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع 5 رحلات أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل، والغاء إقلاع رحلة لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.



وأفادت مصادر بالمطار، أن سلطات المطار تلقت إخطارا من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 905 المتجهة إلى جدة لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.



وأضاف المصادر أن رحلة الخطوط اير فلوت الروسية 401 تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول ساعة لأعمال الصيانة.



وأشار المصادر إلى أن رحلة الخطوط البريطانية 154 المتجهة إلى لندن تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط الفرنسية 567 ساعة ونصف، وتأخر إقلاع رحلة الخطوط الألمانية 291 ساعة ونصف لظروف التشغيل.