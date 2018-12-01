فالفيردي يقترب من إنجاز تاريخي مع برشلونة أمام فياريال

اقترب إرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة من تحقيق إنجاز تاريخي، عندما يواجه فريقه نظيره فياريال، غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 14، في بطولة الدوري الإسباني.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مباراة فياريال ستكون المباراة رقم 400 لفالفيردي كمدرب في الليجا، وهو الرقم الذي لم يحققه سوى 15 مدير في تاريخ المسابقة.



وسبق لفالفيردي تدريب العديد من الأندية الإسبانية قبل تولي القيادة الفنية لبرشلونة موسم 2017، حيث درب فياريال وإسبانيول وفالنسيا، وأتلتيك بلباو.



يذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 25 نقطة.

