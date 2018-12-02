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ثقافة

الليلة الكبيرة يعود إلى العالي للمسرح.. الإثنين

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:49 م
صدى البلد
طارق موسى
قال الفنان محمد نور، مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، إن الفرقة تقدم أوبريت العرائس الشهير "الليلة الكبيرة" من إنتاج الفرقة، أشعار صلاح جاهين وإخراج صلاح السقا على مسرح المعهد العالى للفنون المسرحية غدًا الاثنين. 

وأضاف "نور" أن عرض "الليلة الكبيرة" يعد من العروض الأكثر جماهيرية وشعبية فى مصر، وهو أحد أهم إبداعات الفنان الكبير الراحل ناجى شاكر، والذي وافته المنية هذا العام، والعرض رغم مرور السنين إلا أن الإقبال عليه في تزايد مستمر، مما يشجع الفرقة دائما على عرضه في مختلف المسارح والجهات.

يذكر أن "الليلة الكبيرة" عرض بمؤسسة الأهرام خلال شهر نوفمبر الماضي حيث قامت المؤسسة بتكريم فريق عمل العرض. 

العرض من بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس، كلمات صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجى شاكر، ومن إخراج صلاح السقا. 

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