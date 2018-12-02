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رياضة

الشناوي يبدأ الجري حول الملعب بالأهلي

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:52 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
بدأ محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأحد الجري حول الملعب، استعدادا للعودة من جديد إلي المشاركة في المران الجماعي.

وتعرض الشناوي، للإصابة في العضلة الضامة، وغاب عن المشاركة في المباريات الرسمية والمران الجماعي.

وقام الحارس بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي، للعودة من جديد إلي المشاركة في التدريبات الجماعية.
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