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ديني

خالد الجندي يجيب: هل الستات لهن حور عين من الرجال في الجنة ..فيديو

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:58 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد صبري عبد الرحيم
علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ما يُثار بشأن حقيقة وجود حور عين للنساء بالجنة مقارنة بالرجال، قائلًا: «عايز أكلم عقلكم ما ذكر من نعيم الجنة في القرآن على سبيل الحصر ولا التمثيل».

وأكد «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المُذاع عبر فضائية «dmc»، أن نعيم الجنة في القرآن الكريم ليس على سبيل الحقيقة، لأن في هذه الحالة لم يشتهِ الإنسان الجنة، مشددًا على أن الخمر والعسل في القرآن على سبيل التمثيل وليس المطابقة، مضيفًا: «دائمًا الأمور الغيبية ربنا يشبهها بحاجات مادية عشان تفهم».

وأشار إلى معظم العلمانيين وبعض الملحدين والمتثاقفين ومن يقال عنهم قرآنيون، ينتقدون نصًا معينًا فى السُنة النبوية الشريفة، دون فهم أو وعى.

وأوضح أنهم ينتقدون كلام أحد العلماء في حين أنهم لا يفهمون ما يقوله وما معنى كلامه، منوهًا بأن الشيخ رمضان عبدالمعز تحدث الأسبوع الماضى عن حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَن كَظَمَ غَيظًا، وَهُو قادر على أن يُنفِذَه، دَعَاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخَلاَئِق يوم القيامة حتَّى يُخَيِّره من الحُور العَين مَا شَاء». 

وألمح إلى أن الحديث يؤكد أن جزاء كظم الغيظ، هو أن يخيره الله تعالى ما يشاء من الحور العين، منوهًا بأن هذا ليس كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولكنه كلام القرآن نفسه، أي أن القرآن الكريم ذكر الحور العين، إنما ليس بالمعنى الحسي أو الجنسي، فليس كل متاع في الدنيا يكون جنسيًا كما يتصور أصحاب الشهوات المستثارة، فمن يتهكم على الحور العين، فإنه يتهكم على القرآن الكريم».
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