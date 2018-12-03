بعد 31 عاما على وفاته.. أسيوط تطلق اسم الوفدي ممتاز نصار على ميدان نادي القضاة

عندما يذكر مركز البداري بمحافظة أسيوط، يذكر القطب الوفدي المستشار ممتاز نصار والذي ولد في 9 نوفمبر 1912، بمركز البداري وتوفي عام 1987 وبعد وفاته بـ31 عاما، قررت محافظة أسيوط تخليد اسمه على أحد الميادين المهمة بالمحافظة، حيث أطلقت اسمه على ميدان القضاة ليصبح ميدان المستشار ممتاز نصار.





حصل ممتاز نصار علي شهادتي الكفاءة والبكالوريا في عامي 1927 و1932 بمحافظة أسيوط وانتقل لاستكمال دراسته في القانون بكلية الحقوق جامعة فؤاد الأول "جامعة القاهرة حاليًا" وبعد أن حصل على ليسانس الحقوق، عمل بالمحاماة في مكتب المناضل الراحل مكرم عبيد، سكرتير الوفد آنذاك وفضّل العمل بالمحاماة رغم أن ترتيبه عند التخرج كان يسمح له بالعمل في هيئة النيابة العامة، وظل يعمل بالمحاماة 6 سنوات وبعدها التحق بالنيابة حتى وصل إلى أن عين بالتفتيش القضائي، حتى شغل وظيفة مستشار بمحكمة الاستئناف ومستشارًا بمحكمة النقض.





وخلال هذه الفترة رشح "نصار" لعضوية مجلس إدارة نادي القضاة، وانتخب بالفعل عضوًا بمجلس إدارة النادي عام 1947، ثم سكرتيرًا للنادي في نفس العام، واستمر حتى عام 1962؛ حيث تم انتخابه رئيسًا لنادي القضاء حتى عام مذبحة القضاة 1969، عندما تعالت الأصوات وقتها بضرورة انضمام القضاة إلى الاتحاد الاشتراكي حتى يكون تحت مظلة الدولة، وتم استدعاء ممتاز نصار، لمقابلة وزير العدل وقتها المستشار عصام حسونة، الذي طلب من رسيمًا الانضمام إلى الاتحاد الاشتراكي، وعرض عليه موقع أمانة القضاء بالحزب وقتها، إلّا أن نصار رفض بشدة على اعتبار أن القضاة يجب أن يكون مستقل، لأنه ملك للشعب.





وخاض "نصار" تجربة العمل السياسي، وبعد خروجه من القضاء واشتغاله بالمحاماة رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب، لأول مرة في حياته عن دائرة البداري عام 1976، ونجح في الفوز بأول معركة انتخابية برلمانية، ثم أعاد ترشيح نفسه في المعركة الثانية، وبعد أن تم حل المجلس في عام 1979 قبل أن يكمل مدته الدستورية، بسبب معارضة 13 نائبا في مقدمتهم ممتاز نصار لاتفاقية كامب ديفيد، لكن رجال دائرة البداري بمحافظة أسيوط، وقفوا بالسلاح مع ابن دائرتهم ممتاز نصار وقاموا بحراسة صناديق الانتخابات بأجسادهم وبالسلاح ومنعوا تزويرها ورافقوها حتى إتمام عملية الفرز، ليبقى "نصار" الفائز الوحيد بعضوية مجلس الشعب من المجموعة التي رفضت اتفاقية كامب ديفيد آنذاك.





تقدم "نصار" باستجوابه الشهير حول بيع أرض هضبة الأهرام فتصدى لمحاولة بيع الأرض وتحويلها إلى مشروع استثمارى فانتزع حكم تاريخى بوقف عملية البيع، وكانت نتيجته أن أرسلت هيئة اليونسكو خطاب تقدير لإنقاذه أهم آثار مصر من السرقة، واستمر نصار كاتبا بجريدة الأحرار منذ نشأتها عام 1977 حتى وفاته في أبريل 1987.



