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أرض الأمان ..أغنية معرض إيديكس 2018 للصناعات الدفاعية ..فيديو

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:07 م
صدى البلد
شيماء مجدي
عرض المعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، أغنية بعنوان "أرض الأمان"، وذلك خلال فعاليات الافتتاح بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويعد معرض الدفاع والتسليح "إيديكس 2018"‬، الأول في منطقة شمال ووسط إفريقيا، ويستمر حتى الخامس من ديسمبر، بمشاركة ١٠ وزراء دفاع و٧ رؤساء أركان، إضافة إلى ٨ وزراء إنتاج حربي.

ويشهد المعرض مشاركة دولية وإقليمية واسعة من الشركات العالمية والمصرية المتخصصة في هذا المجال، حيث يعد منصة عالمية لعرض أحدث المنتجات العسكرية لـ٤١ من الدول المشاركة، وآخر ما وصلت إليه تكنولوجيا الصناعات الدفاعية في العالم.

ويعقد "إيديكس 2018"‬ في مركز مصر للمعارض الدولية، بتنظيم شركة "كلاريون" العالمية للدفاع والأمن، بمشاركة كبرى المعارض والشركات الدولية في مجالات التسليح والدفاعية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي
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