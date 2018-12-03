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رياضة

إدارة الهلال السعودي تحدد أسعار تذاكر الديربي

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 05:21 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
تطرح إدارة الهلال السعودي خلال اليومين المقبلين تذاكر مواجهة الديربي أمام النصر المقامة السبت المقبل، على ملعب جامعة الملك سعود.

ووفقًا للصحف السعودية ستكون الأسعار على النحو التالي: "35 ريالًا للدرجة العادية، 100 و 150 ريالًا لواجهة الملعب، فيما سيكون سعر تذكرة منصة الأفراد ب 800 ريالًا، ومنصة العائلات 400 ريالًا، في حين أتيح قبل قليل حجز تذاكر درجة البلاتينيوم الذهبي والفضي بسعري "2000 ريال و 1250 ريال".

يشار إلى أن التذاكر ستباع إلكترونيا عبر موقع بيع تذاكر النادي الإلكتروني.
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