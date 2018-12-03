خالد الجندي يكشف عن 9 تعديلات رهيبة ستحدث في الكون يوم القيامة

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن يوم القيامة ليس مثل أيام الدنيا، منوهًا بأن الكون كله من الجبال والأرض وكل شيء سيحدث عليه تعديل.





وأوضح «الجندى»، خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين، أن يوم القيامة لن يكون ميقاته أربعة وعشرين ساعة كميقات اليوم الدنيوي، وإنما يقول تعالى: «وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ» الآية 47 من سورة الحج، بما يعني أن الوقت الزمني صارت له صفات أخرى وكذلك طول اليوم وانبساط الأرض.





وأضاف أن كل شيء سيتغير يوم القيامة بما فيه التكاليف الشرعية من الحج والصلاة والصوم، منوهًا بأن كل هذا سينتهي حتى التوبة يُغلق بابها، فقال الله تعالى: «وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا» الآية 18 من سورة النساء.



