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ديني

خالد الجندي يكشف عن 9 تعديلات رهيبة ستحدث في الكون يوم القيامة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 06:55 م
الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
أمل فوزي
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن يوم القيامة ليس مثل أيام الدنيا، منوهًا بأن الكون كله من الجبال والأرض وكل شيء سيحدث عليه تعديل. 

وأوضح «الجندى»، خلال برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على فضائية «dmc»، اليوم الاثنين، أن يوم القيامة لن يكون ميقاته أربعة وعشرين ساعة كميقات اليوم الدنيوي، وإنما يقول تعالى: «وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ» الآية 47 من سورة الحج، بما يعني أن الوقت الزمني صارت له صفات أخرى وكذلك طول اليوم وانبساط الأرض.

وأضاف أن كل شيء سيتغير يوم القيامة بما فيه التكاليف الشرعية من الحج والصلاة والصوم، منوهًا بأن كل هذا سينتهي حتى التوبة يُغلق بابها، فقال الله تعالى: «وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا» الآية 18 من سورة النساء.

وتابع: من الأمور التي ستتغير بالآخرة اللغة، فرسول الله -صلى الله عليه وسلم - وضح لنا في الحديث الشريف أنه يقف العبد بين يدي الله تعالى ليس بينه وبين الله ترجمان، منوهًا بأنه حينئذ كيف سيكلم الله تعالى كل شخص بلغته، والعجيب أن الجميع سيُحاسب في نفس التوقيت وذات الوقت، لدرجة أن كل عبد سيظن أن الله تعالى يحاسبه بمفرده دون بقية الخلائق أجمعين، حتى الأبكم سيكلمه الله تعالى ، وحتى الطفلة الرضيعة التي دُفنت في الجاهلية ستُسأل، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأيّ ذَنْبٍ قُتلَتْ». 
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