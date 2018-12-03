سامح حسين يخوض برنامج الدور على مين قريبًا.. صور

قال الفنان سامح حسين، في بيان صحفي إنه يستعد لتقديم برنامجه "الدور علي مين" في موسمه الأول، قريبًا على قناه Ten كمذيع للبرنامج.



وأوضح سامح حسين أن البرنامج كوميدي ويميل إلى الاسكتشات، ويقام على الارتجال بشكل عام، في إطار يوافق الأسرة المصرية والهدف منه رسم البسمة والسعادة على جميع الأعمار.



يشارك في البرنامج أكثر من فنان، منهم: (أحمد بسيم، محمد يوسف، مروة صباحي، أحمد بلة، وليد عبد الغني)، وهو من إنتاج شركة جلوبال للإنتاج الفني والتوزيع للمنتج أحمد فهمي ومن إخراج باسل مبارك.