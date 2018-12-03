ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

سامح حسين يخوض برنامج الدور على مين قريبًا.. صور

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 11:44 م
صدى البلد
سعيد فراج
قال الفنان سامح حسين، في بيان صحفي إنه يستعد لتقديم برنامجه "الدور علي مين" في موسمه الأول، قريبًا على قناه Ten كمذيع للبرنامج.

وأوضح سامح حسين أن البرنامج كوميدي ويميل إلى الاسكتشات، ويقام على الارتجال بشكل عام، في إطار يوافق الأسرة المصرية والهدف منه رسم البسمة والسعادة على جميع الأعمار.

يشارك في البرنامج أكثر من فنان، منهم: (أحمد بسيم، محمد يوسف، مروة صباحي، أحمد بلة، وليد عبد الغني)، وهو من إنتاج شركة جلوبال للإنتاج الفني والتوزيع للمنتج أحمد فهمي ومن إخراج باسل مبارك.
سامح حسين يخوض برنامج الدور على مين قريبًا.. صور
سامح حسين يخوض برنامج الدور على مين قريبًا.. صور
سامح حسين يخوض برنامج الدور على مين قريبًا.. صور
سامح حسين يخوض برنامج الدور على مين قريبًا.. صور
سامح حسين يخوض برنامج الدور على مين قريبًا.. صور
سامح حسين يخوض برنامج الدور على مين قريبًا.. صور
loading...

ترشيحاتنا

قناة النهار تستقبل تامر أمين بالطبل البلدي ..فيديو

قطر أكبر الضحايا المتضررين من صفقة بوتين وبن سلمان

مستقبل طاهر محمد طاهر ما بين حلم الاحتراف الحقيقي أو الانتقال إلى الأهلي

الأعلى للإعلام يقرر منع بث قناة ltc لحين تقنين أوضاعها

رسميا .. فرانس فوتبول تكشف عن ترتيب المرشحين للكرة الذهبية

رسميا.. خالد الغندور يعلن انتهاء تعاقده مع قناة بيراميدز

الخطيب يظهر داخل الأهلي لأول مرة بعد 20 يوما للعلاج في ألمانيا

عمرو أديب مهاجما وحيد حامد: الناس دي ذنبها في رقبتك

زعيم عربي وزوجته يشاركان فى جنازة جورج بوش الأب

جاريث بيل: مندهش من تتويج محمد صلاح بجائزة بوشكاش

السعودية تبعد جهاد جريشة عن إدارة لقاء الزمالك والمصري

عدلي القيعي: صفقة انتقال محمد محمود للأهلي هدية ماجد سامي للخطيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض الصوت والضوء فى اليوم العالمى للمعاق بالأقصر.. صور

وصول مودريتش مع عائلته لحضور حفل الكرة الذهبية .. صور

كيليان مبابي يصل مقر حفل الكرة الذهبية .. صور

الراجل الرومانسي رزق.. شاب يغرى حبيبته بـ 6 خواتم للموافقة على الخطوبة.. صور

نجوم تصميم الأزياء العرب في عرض ضخم بالكويت نهاية ديسمبر .. صور

فيديو

الإنتاج الحربي: كل ذخائر المدفعية والمشاة تصنع في مصر.. فيديو
القومية للإنتاج الحربي: نستهدف تعميق التصنيع العسكري المحلي ..فيديو
الغباري: إيديكس رسالة للعالم بأن مصر آمنة ونجحت في مواجهة الإرهاب ..فيديو
الإنتاج الحربي: رشاش جديد يطلق 800 طلقة في الدقيقة ويصيب الهدف على بعد 3 كم
هيئة الإنتاج الحربي: رشاش جديد بمعرض إيديكس ومزايا خارقة للمدرعة المصرية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟

هل توافق على قانون التصالح في مخالفات البناء ؟