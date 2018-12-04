تسجيل أول حالة ولادة ضمن حملة 100 مليون صحة ببنى سويف

قرر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف صرف مكافأة لشيماء يوسف خضر، الممرضة بوحدة ابويط الصحية مركز الواسطى، وذلك لقيامها بتوليد السيدة أم هشام محمود محمد التي كانت متوجهة للوحدة الصحية بابويط مركز الواسطى لإجراء الفحص الخاص بفيروس سى والأمراض غير السارية، روفوجئت بآلام الولادة خلال تواجدها بالوحدة بعد إجراء المسح الصحى.



وقامت الممرضة بمساعدتها حتى تمت الولادة وبذلك تعد أول حالة ولادة لسيدة بحملة 100 مليون صحة بنى سويف، ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل بالوحدة والممرضة، والدكتور بهاء الدين رحيم مساعد مدير إدارة الواسطى الصحية الذي توجه إلى منزل السيدة ومقابلة زوجها للاطمئنان عليها.