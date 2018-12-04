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أخبار البلد

إقبال كثيف على معرض إيديكس 2018 لليوم الثانى على التوالى.. فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:27 م
صدى البلد
محمد إبراهيم
شهد اليوم الثانى لمعرض إيديكس للصناعات الدفاعية والعسكرية إقبالا مكثفا للمشاهدين والمهتمين بالصناعات العسكرية والشركات من مختلف دول العالم .

توافد الآلاف من الزوار على أجنحة وصالات المعرض التي تضم معروضات ومنتجات دفاعية لـ 376 شركة يمثلون اكثر من 41 دولة حول العالم.

أعربت الوفود الرسمية من مختلف دول العالم عن سعادتهم البالغة بتنظيم مصر لهذا الحدث العالمي الضخم الذي يعد من أكبر المعارض المتخصصة في الصناعات الدفاعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .

يؤكد المعرض أن مصر بلد الأمن والأمان والإستقرار ويعبر عن مكانتها الإقليمية والدولية ويعطى رسالة سلام من مصر لكافة دول العالم.

أعرب الزوار المصريون عن فخرهم واعتزازهم بالمعدات والأسلحة المصرية التى صنعت بسواعد المصريين لتعبر عن انطلاقة قوية لمصر فى مجال التصنيع العسكرى والمنتجات الدفاعية والتي تضع مصر على خريطة الدول المصنعة للسلاح فى العالم .

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تشارك ب 43 شركة وروسيا ب 13 شركة والإمارات العربية المتحدة ب 27 شركة والمملكة العربية السعودية ب 8 شركات وبريطانيا ب 22 شركة كما تشارك ألمانيا ب 20 شركة والصين ب 20 شركة وفرنسا ب 34 شركة وإيطاليا ب 10 شركات واليونان ب 12 شركة وكوريا الجنوبية ب 9 شركات والهند ب 14 شركة وإسبانيا ب13 شركة وشركات متعددة من دول استراليا وأزربيجان وبيلاروسيا وبلجيكا والبوسنا والبرازيل وبلغاريا وكندا وقبرص والتشيك والمجر والدنمارك واندونسيا ولاتفيا ولبنان والمكسيك وباكستان وبولندا والبرتغال وصربيا وسنغافورة وسولوفينبا وجنوب افريقيا والسويد وسويسرا وأوكرانيا .
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