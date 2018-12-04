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محمد هنيدي: تم فصلى من حقوق وأكاديمية الفنون لهذا السبب

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:50 م
الفنان محمد هنيدي
الفنان محمد هنيدي
حسام الحارتي
قال الفنان محمد هنيدي، إنه كان طالبا بكلية الحقوق لمدة عامين، قبل التحاقه بمعهد السينما، مضيفا: تم فصلى من الحقوق علشان رسبت".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "قهوة أشرف"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه كان يتخلف عن حضور المحاضرات، والمذاكرة، أثناء تواجده بكلية الحقوق لانبهاره بالمسرح والفن.

وأوضح أنه التحق بأكاديمية الفنون بعد طرده من كلية الحقوق، والتحق بقسم الفنون المسرحية، معقبا "سقط واترفضت بعد تقديم مشهد باللغة العربية والعامية، من إخراج الفنان خالد الصاوي".
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