محمد يوسف يحذر أطباء الأهلي.. ويؤكد: وليد سليمان أصر على المشاركة أمام الجونة

أشاد محمد يوسف المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي بصانع ألعاب فريقه وليد سليمان بعد الفوز على الجونة 2-1 اليوم الأربعاء في لقاء مؤجل فى بطولة الدوري الممتاز.



وقال يوسف عبر قناة ناديه "وليد سليمان أصر على التواجد مع الفريق، وشعرت أنه مجهد، وقررت ضمه تحسبا لأي ظروف، وما توقعته حدث واستبدلته بين الشوطين، ثم دفعت بمروان محسن مكان هشام محمد لزيادة الكثافة الهجومية وبعدها أشركت إسلام محارب لتأمين وسط الملعب وقتل اللقاء بالاستحواذ على الكرة".



وأوضح "الجهاز الفني يتسلم تقريرا طبيا عقب كل مباراة، وشددت على الجهاز الطبي بعدم مشاركة أي لاعب في التدريبات إلا عندما يكون جاهزا بنسبة 100%، لأننا نتعامل حاليا مع أسوأ الظروف ولن أتحمل فقدان لاعب فترة طويلة، من الممكن أن يتأخر الدفع به أسبوعا أو مباراة زائدة ليكون جاهزا بشكل تام".



واستطرد محمد يوسف "ما أؤكد عليه أننا نلعب في ظروف صعبة ونخوض مباراة كل 3 أيام مما يستلزم ضرورة إراحة لاعبين مع تثبيت التشكيل للحفاظ على استقرار الفريق".



وواصل "أبارك للاعبين على هذا الفوز لقد أدوا بروح عالية بعد التأخر بهدف أمام الجونة، وهناك عناصر نجحت تدريجيا في تثبيت أقدامها مثل أحمد الشيخ وأحمد علاء".



وأوضح: "حذرت من التسرع بين الشوطين وطالبت بعدم اللعب بإيقاع سريع دائما ونفذ اللاعبون المطلوب منهم في الشوط الثاني".



وأتم يوسف تصريحاته "نركز حاليا في لقاء طلائع الجيش، وهدفنا 3 نقاط في كل مباراة، نخلق دوافع دائمة للاعبين، لأن ديسمبر شهر دسم يتضمن مؤجلات بالدوري وبداية المشوار الإفريقي تعودنا على ذلك وعشنا نفس الظروف في 2012 و2013 واللاعبون على قدر المسؤولية، لا يوجد لاعب أساسي وآخر احتياطي، بل لابد الثبات على المستوى والنتائج من أجل الفوز بالبطولات دون التركيز على الأسماء وأنقل هذه الرسالة للاعبين بشكل دائم".