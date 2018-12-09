نصر مطر: نطالب باستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج

قال نصر مطر مسؤول الملف السياسي في الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن هناك ظروفا خارجة عن إرادة بعض من أبناء الجالية المصرية في الخليج وخاصة في المملكة العربية السعودية التي تستقبل أكبر عدد من المصريين في الخارج حيث أنه طبقا لإحصاءات غير رسمية يتواجد بالمملكة ما يقترب من أربعة ملايين مغترب مصري.



وأضاف مطر أنه بالاتجاه العام للمملكة العربية السعودية التي تعمل على سعودة الوظائف، بالإضافة للرسوم التي يتم فرضها على العمالة في المملكة فإن عددا كبيرا من أبناء مصر في المملكة اضطر لمغادرتها حيث إن الغربة لم تعد مجدية بحال من الأحوال.



وطالب نصر مطر بتوفير فرص استثمارية لهؤلاء العائدين إلى أرض الوطن، واقترح إقامة شركات تضم كل شركة عشر أفراد ومنحهم أراضٍ زراعية، وذلك وفقا للرؤية التي طرحها السيد رئيس الجمهورية.



كما طالب مسؤول الملف السياسي في الاتحاد العالمي للمواطن بالعمل بكل جدية على تشغيل المصانع المغلقة، وذلك لاستيعاب بعض من تلك العمالة العائدة، ذلك الذي يعود بفائدة كبيرة على تلك المصانع ومن ثم الوطن حيث العائدين هم من العمالة المصرية المدربة ذات الخبرات الكبيرة والتي يجب علي الدولة استثمارها.