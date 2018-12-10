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أخبار العالم

رئيسة وزراء بريطانيا تؤجل التصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:05 م
رئيسة وزراء بريطانيا
رئيسة وزراء بريطانيا
رحيم يسري
أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي تأجيل تصويت مجلس العموم على اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن يصوت البرلمان البريطاني على اتفاقية "بريكست" لخروج بريطانيا من الاتحاد، غدا الثلاثاء، قبل أن تعلن ماي تأجيل التصويت.

وأضافت في كلمة أمام البرلمان أن عدم تنفيذ اتفاق بريكست سيؤدي إلى تقسيم المجتمع البريطاني.

وأكدت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أن الاتحاد لن يتفاوض مجددا على اتفاقية خروج بريطانيا.
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