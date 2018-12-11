زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب القارة القطبية الجنوبية

ذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا قوته 7.1 درجة، ضرب جنوب المحيط الهادئ، بالقرب من جزر ساندويتش الجنوبية، شمال القارة القطبية الجنوبية.



ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، عن بيان الهيئة، قوله: إن الزلزال بلغت قوته 7.5 درجة في البداية، في منطقة نائية وعميقة تحت الأرض.



وأشار مركز التحذير من أمواج تسونامي في الولايات المتحدة، إلى عدم وجود تحذيرات من أمواج مد عاتية (تسونامي) أو أي تقارير عن ضحايا أو دمار، نتيجة الزلزال.