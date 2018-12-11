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أسعار العملات الأجنبية والذهب في الأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:46 ص
صدى البلد
آيات احمد
عرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الثلاثاء، تقريرًا خاصًا عن أسعار العملات الأجنبية والذهب فى الأسواق المصرية على النحو التالي:

عيار 24: 711 جنيهًا.
عيار 21: 622 جنيهًا.
عيار 18: 533 جنيهًا.
الجنيه الذهب: 4979 جنيهًا.

فيما جاءت أسعار العملات على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: بيع 17.95 جنيه، وشراء 17.86 جنيه.
اليورو: بيع 20.50 جنيه، وشراء 20.40 جنيه.
الجنيه الإسترليني: بيع 22.73 جنيه، وشراء 22.60 جنيه.
الين اليابانى "100": بيع 15.94 جنيه، وشراء 15.85 جنيه.
فرنك سويسري: بيع 18.16 جنيه، وشراء 18.05جنيه.
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