أسعار العملات الأجنبية والذهب في الأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو

عرض برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم، الثلاثاء، تقريرًا خاصًا عن أسعار العملات الأجنبية والذهب فى الأسواق المصرية على النحو التالي:



عيار 24: 711 جنيهًا.

عيار 21: 622 جنيهًا.

عيار 18: 533 جنيهًا.

الجنيه الذهب: 4979 جنيهًا.



فيما جاءت أسعار العملات على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: بيع 17.95 جنيه، وشراء 17.86 جنيه.

اليورو: بيع 20.50 جنيه، وشراء 20.40 جنيه.

الجنيه الإسترليني: بيع 22.73 جنيه، وشراء 22.60 جنيه.

الين اليابانى "100": بيع 15.94 جنيه، وشراء 15.85 جنيه.

فرنك سويسري: بيع 18.16 جنيه، وشراء 18.05جنيه.