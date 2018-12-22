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محافظات

قافلة طبية لعلاج أهالي قرية الجورة جنوب الشيخ زويد

السبت 22/ديسمبر/2018 - 06:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
احمد صالح
دفعت مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء، بقافلة طبية تشمل مختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي على أهالي قري جنوب مدينة الشيخ، في مقر جمعية تنمية المجتمع بالجورة بقرية الجورة جنوب الشيخ زويد ، بناء علي توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

ورافق الفريق الطبي، فريق آخر من حملة "100 مليون صحة" التي أجرت الكشف الطبي على عدد كبير من الأهالي، ثبت إيجابية حالة واحدة منهم بفيروس "سي"، وجاري تقديم العلاج اللازم للحالة كما جرى فحص عدد كبير من الأهالي في تخصصات العظام والباطنة والعظام والرمج.

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