قصة حفل المولود الجديد.. بدأت بـ العقيقة وتطورت لـ السبوع.. والبيبي شاور شعار الطبقة الراقية (نوستالجيا)

دق هون زغاريد وأغنية "حلاقاتك برجالاتك حلقة دهب في وداناتك" بهذه التفاصيل الصغيرة يعلم الجميع أن أحد البيوت يحتفل بولادة طفل جديد.



هذا ما نعرفه بالسبوع وهو إحدي العادات التي يحتفل بها المصريون بعد سبعة أيام (أسبوع) من مولد طفل جديد، ويعرف السبوع بتقاليد ومظاهر عديدة منها رش الملح ودق الهون وإشعال الشموع.



في بداية السبوع يوضع الطفل المولود داخل (غربال) وهو عبارة عن صينية قعرها عبارة عن شبكة ويوضع على طاولة عالية وبجواره إبريق لو كان المولود ذكرا أو قلة لو كان المولود أنثى.



ثم يحمل الغربال بالطفل ويوضع على الأرض ويبدأ ما يسمى بـ"دق الهون" وهو عبارة عن صوت يصدر نتيجة دق الهون المعدني وتقوم به غالبا جدة المولود أو إحدى السيدات الكبيرات في السن، وتردد وهي تدق هذا الهون عبارات بها وصايا للمولود كأن يكون مطيعا لوالديه أو غيره "اسمع كلام أمك... إلخ".



ثم تمر الأم من فوق الطفل سبع مرات تردد خلالها السيدة التي كانت تدق الهون عبارات البسملة.



وبعد ذلك يوضع الغربال بالطفل مرة أخرى فوق الطاولة ويحمل الأطفال والكبار شموع بيضاء مشتعلة ويطوفون بالطاولة مرددين الأناشيد المشهورة للسبوع ثم يتم توزيع الحلوى وأكياس الفشار والسوداني على الأطفال.



يقول البعض إن هذا الاحتفال يعود إلى عهد الفراعنة ولكن لا توجد دراسات تؤكد بداية هذا الاحتفال، ولكن وجدت بعض الرسومات الجدارية من عصر الدولة الحديثة الفرعونية تتشابه مع احتفالية السبوع.



أيضا توجد بعض البيوت التي تحتفل بالمولود بطريقة "العقيقة" وهي الطريقة الإسلامية والتي ننتهجها سنة عن النبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وهي عبارة عن ذبيحة وإطعام الأهل والأقارب والفقراء، علما أن بعض المصريين يقيمون السبوع مع العقيقة سويا.



في العصر الحديث الأمر تطور وظهرت بعض التقاليع الجديدة ومنها حفلة "البيبي شاور" التي دخلت في الفترة الأخيرة جدول مناسبات المجتمع العربي عامة والتي بدأ تطبيقها في الكويت والإمارات والسعودية ومصر وكثير من الدول العربية عامة.



والبيبي شاور هو حفل قبل استقبال المولود بالشهر الأخير وينتشر هذا النوع من الحفلات بين أفراد الطبقة الراقية، ويقيمه صديقات وأفراد أسرة الأم الحامل قبل الولادة، فبعد كتابة الأم قائمة بطلباتها واحتياجات المولود، يذهب أصدقاء وأقارب الحامل لاختيار وشراء احتياجات المولود، حسب القدرة المادية لكل منهم، ثم تُقدم هذه الهدايا للحامل، خلال الحفل، والتي تشمل، الحفاضات، والبطانيات، وزجاجات الأطفال "البيبرونة"، والملابس والألعاب، وغيرها من احتياجات طفلها القادم.



ويتم تنظيم حفل "البيبي شاور" في منزل الأم الحامل أو بيت والدتها ويحضر الحفل الرجال والنساء وتكون هذه الحفلة هي بديل لما نعرفه "بالنقوط" والتي يقدمها أهل المولود للأب والأم بعد الولادة ولكنها أصبحت تنظم بطريقة اخرى كنوع من الاحتفال والمساعدة للأم الحامل ومشاركتها الاستعداد للولادة.

