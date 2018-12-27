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اقتصاد

شروط حجز وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع "مدينتي" للعاملين بوزارة الإسكان

الخميس 27/ديسمبر/2018 - 06:24 م
صدى البلد
امنة عبد العظيم
طرحت وزارة الإسكان، 1000 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع "مدينتي" بمتوسط سعر للمتر 9 آلاف جنيه، إلا أنها حصرت لموظفيها حق التقدم للحصول على تلك الوحدات، التي يقل سعر المتر فيها عن السعر السوقي بنحو 1500 جنيه في المتوسط للمتر.

وتتراوح مساحات الوحدات من 81 مترًا إلى 211 مترًا، وبنموذج معماري مميز- بحسب الإعلان المنشور على موقع بنك التعمير والإسكان.

واشترطت الوزارة في إعلانها، أن يكون المتقدم للحجز من العاملين بالوزارة أو الهيئة والأجهزة التابعة لهم.
شروط حجز وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع "مدينتي" للعاملين بوزارة الإسكان
شروط حجز وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع "مدينتي" للعاملين بوزارة الإسكان
شروط حجز وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع "مدينتي" للعاملين بوزارة الإسكان
شروط حجز وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع "مدينتي" للعاملين بوزارة الإسكان
شروط حجز وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع "مدينتي" للعاملين بوزارة الإسكان
شروط حجز وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع "مدينتي" للعاملين بوزارة الإسكان
شروط حجز وحدة سكنية كاملة التشطيب بمشروع "مدينتي" للعاملين بوزارة الإسكان

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