تحديث 6 آلاف بطاقة تموينية بشمال سيناء

قال فتحي راشد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء إنه تم تحديث 6 آلاف بطاقة تموينية على مستوى المحافظة، ومتبق 900 بطاقة أخري في طريقها للتحديث موزعة كالاتي 400 بطاقة في مكتب تموين ثاني العريش، و500 أخرى في مكتب تموين ثالث العريش.



وتابع مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة ، أن السبب وراء عودة استخدام الكارت الذهبي في صرف الخبز المدعم، يعتبر إجراءً مؤقتًا لحين الانتهاء من تحديث بيانات البطاقات التموينية التي يوجد بها أخطاء في الرقم القومي.



وأضاف إن المواطن صاحب البطاقة التموينية يتسلم الخبز المدعم من خلال الكارت الذهبي عند تسلمه إيصال الموافقة على تحديث البيانات الخاصة ببطاقته التموينية، وذلك لحين حصوله عليها مرة أخرى.



كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن الشهر الماضي، عن إلغاء "الكارت الذهبي" لصرف الخبز، فور الانتهاء من تحويل كافة البطاقات الورقية إلى إلكترونية.