رانيا فريد شوقي إجازة يومين من أبو العروسة 2 بسبب احتفالات رأس السنة

انتهت النجمة رانيا فريد شوقي،من تصوير نحو50 في المائة من مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة"،المقرر بدء عرضه يوم الأحد المقبل على شاشة إحدى الفضائيات، لافتة إلى أنها ستواصل تصويرمشاهدها في العمل حتى غدا /السبت/،على أن تتوقف عملية التصوير لمدة يومين بسبب احتفالات رأس السنة واستقبال العام الجديد،وتستأنف تصوير مشاهدها في المسلسل يوم الثلاثاء المقبل.



وعبرت رانيا فريد شوقي عن أملها في أن يحظى الجزء الثاني من مسلسل "أبو العروسة" برضا واستحسان الجمهور،وخاصة في ظل الجهد الكبير الذي بذله فريق عمل المسلسل كي يخرج في أبهى صورة، مشيرة إلى أن عملية التصوير خلال الفترة الماضية امتدت لنحو 17 ساعة متصلة.



ونوهت إلى أن المسلسل ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية التي تدور أحداثها في 60 حلقة،ويشهد الجزء الثاني من العمل العديد من التطورات لشخصية "نيرة" التي تجسدها خلال أحداث العمل، حيث تواجه العديد من المشكلات وتسعى لحلها والخروج من الأزمات المختلفة، لافتة إلى العمل يتناول مشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، نظرا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي يطرأ على المجتمع، ويركز العمل على الطبقة المتوسطة والتحولات التي أصابتها.



"أبو العروسة" من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، بطولة رانيا فريد شوقي وسيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي.

