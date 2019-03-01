اكتمال ترتيبات انعقاد امتحانات الثانوية السودانية بالقاهرة

أعلن الدكتور مرتضي على عثمان المستشار الثقافى بسفارة السودان بالقاهرة، اكتمال كافة الترتيبات لانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية السودانية بالقاهرة غدًا، بمقر المدرسة السودانية ومدرسة المجلس الأفريقي، حيث بلغ عدد الطلاب الجالسين لهذا العام 970 طالبًا.



قالت السفارة السودانية بالقاهرة فى بيان لها اليوم، إنه قد وصل عدد من مسئولى وزارة التربية والتعليم السودانية لمراقبة الامتحانات والتي تشرف السفارة علي ترتيباتها الإدارية.