ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

اكتمال ترتيبات انعقاد امتحانات الثانوية السودانية بالقاهرة

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:09 م
امتحانات - صورة أرشيفية
امتحانات - صورة أرشيفية
نادر غازي
أعلن الدكتور مرتضي على عثمان المستشار الثقافى بسفارة السودان بالقاهرة، اكتمال كافة الترتيبات لانعقاد امتحانات الشهادة الثانوية السودانية بالقاهرة غدًا، بمقر المدرسة السودانية ومدرسة المجلس الأفريقي، حيث بلغ عدد الطلاب الجالسين لهذا العام 970 طالبًا.

قالت السفارة السودانية بالقاهرة فى بيان لها اليوم، إنه قد وصل عدد من مسئولى وزارة التربية والتعليم السودانية لمراقبة الامتحانات والتي تشرف السفارة علي ترتيباتها الإدارية.

ترشيحاتنا

مستشفيات جامعة عين شمس تنفي وفاة أي من مصابي حادث قطار محطة مصر

دراسة كندية: التبغ يعالج السكر والتهاب المفاصل .. فيديو

#اطمن_ياسيسي_انت_مش_لوحدك يشعل تويتر.. ومغردون: كل الشعوب العربية معاك

لو سنك فوق الـ50.. احذر مشاهدة التلفاز أكثر من 3 ساعات يوميًا

وزير الشباب وأحمد حسن ونجوم الرياضة يؤدون صلاة الغائب على شهداء محطة مصر.. صور

السعودية تسقط جنسية نجل أسامة بن لادن

محمد رمضان يوجه رسالة إلى الفنانة حلا شيحة

ديبكا: معارك عنيفة بين القوات الهندية والباكستانية في كشمير

السكة الحديد: انتظام حركة القطارات في محطة مصر .. فيديو

موعد وصول بعثة الزمالك إلى أنجولا فى مهمة الإنقاذ الإفريقى

وزيرالشباب ونجوم الكرة المصرية يتبرعون بالدماء لمصابي حريق القطار

صحيفة إسرائيلية: طرح صفقة القرن سيفجر الأوضاع بالأراضي الفلسطينية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهالى بنى سويف: مستشفى الواسطى يغرق فى مياه الصرف الصحى.. صور

وزير الرياضة يشهد فعاليات اللقاء المجمع التنافسي للمشروع القومي للموهبة.. صور

شاهد .. جمال المنازل بعزبة الأمير في الأقصر بعد تطويرها

هتاكل إيه النهاردة.. صينية سمك بالبطاطا وكب بيتزا تونة.. والحلو: كيكة القهوة

المئات بمركز شباب الجزيرة يؤدون صلاة الغائب على شهداء رمسيس ..صور

فيديو

خالد مجاهد: مجلس وزراء الصحة العرب اعتمد مبادرة 100 مليون صحة كتجربة ناجحة
السكة الحديد: انتظام حركة القطارات في محطة مصر .. فيديو
موجز الفن.. حفلان لـ عمرو دياب في مارس.. وحماقي بـ غرفة العمليات.. وتامر حسني يؤدي العمرة
حازم إمام: اتحاد الكرة لن يتأخر عن تقديم المساعدة لمصابي محطة مصر.. فيديو
صبحي: الشباب الرياضيون المشاركون بحملة التبرع بالدم نموذج مشرف.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟

بعد حادث محطة مصر.. هل توافق على مقترح تعديل عقوبة الإهمال من السجن إلى الإعدام ؟