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أخبار العالم

الجيش الوطني الليبي يعلن سيطرته على كامل الحدود الجنوبية

الجمعة 01/مارس/2019 - 06:16 م
الجيش الليبي
الجيش الليبي
أحمد محرم
نقلت قناة "روسيا اليوم" عن الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي إعلانه بسط قواته سيطرتها على بلدة "أم الأرانب" آخر معقل للمسلحين في المنطقة الجنوبية.

وكتب اللواء أحمد المسماري، على صفحته في "فيسبوك"، أن "القوات المسلحة بسطت سيطرتها على منطقة أم الأرانب وسط ترحيب كبير من مواطنيها".

وأعلن الجيش عن عملية عسكرية واسعة لتجفيف منابع الإرهاب، لا سيما عند الحدود الجنوبية.

وأمر القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في شهر يناير الماضي، ببدء عملية عسكرية شاملة بمناطق الجنوب الغربي، في وقت دعا فيه الجيش أهالي المنطقة إلى "الابتعاد عن مواقع الإرهابيين والمجرمين حرصا على سلامتهم".

من جهته، أكد معاون رئيس الأركان في حكومة الوفاق الوطني، سالم جحا، في تصريح صحفي، أن "رئاسة الأركان المكلفة من قبل حكومة الوفاق لن تطلق رصاصة واحدة على أي جندي يتبع القيادة العامة".

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