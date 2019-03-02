دمياط والمنيا يحصدان المركز الأول في برلمان طلائع شمال الصعيد وشرق الدلتا

أعلنت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة اليوم السبت عن فوز برلمان طلائع المنيا عن قطاع شمال الصعيد وبرلمان طلائع دمياط لقطاع مدن شرق الدلتا كأفضل نموذجي محاكاة في لجنة التحكيم التي نظمتها الإدارة بالمدينة الشبابية برأس البر 2 لاختيار أفضل نموذج محاكاة لبرلمان الطلائع لقطاعى شرق الدلتا وشمال الصعيد والمقامة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعنوان "حلمنا مستقبل بلدنا".



وأكدت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة أن المسابقة تعتبر تجربة فريدة وتهدف الى إحداث حراك تنافسى برلمانى بين أعضاء برلمان الطلائع فى جميع المحافظات.



وانتهي التحكيم لقطاعى شرق الدلتا وشمال الصعيد والذى ضم تسع محافظات هم " الشرقية - الدقهلية - المنيا - الوادى الجديد - سوهاج - دمياط - الفيوم - بنى سويف - اسيوط ).



وقام على تحكيم نموذج المحاكاة بحضور الدكتور علوم حميدة والدكتور رأفت صبحي الخبراء البرلمانيون بالأمانة العامة بمجلس النواب.



وتتناول المسابقة العديد من القضايا المجتمعية والتى يتم عرضها باستخدام أدوات الرقابة البرلمانية وذلك تمهيدا لعرض جلسة ختامية بمجلس النواب والمزمع تنفيذها خلال شهر ابريل القادم.



كما شهد التحكيم الذي استمر على مدار يومين راندا البيطار مدير إدارة برلمان الطلائع والتنشئة الوطنية و سعاد حافظ واحمد مصطفى مسئولى برلمان الطلائع واحمد ابو الخير و عبد الرحمن محمد من الشباب المتطوع بإدارة برلمان الطلائع.