مانشستر سيتي يفشل فى اقتحام دفاع بورنموث الحصين فى شوط أول سلبى





وجاءت نتائج باقي المباريات في نفس التوقيت كالاتي:

أنهي فريق مانشستر سيتي الشوط الأول متعادلًا بدون أهداف أمام بورنموث، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.وحاول السيتي طوال مجريات الشوط الأول إحراز هدف لكن الدفاع كان حصيًا أمام أجويرو هداف الدوري، وشهد هذا الشوط خروج دي بروين مصابًا ولعب بدلا منه رياض محرز.ويحتل السيتيزن المركز الثاني برصيد 68 نقطة ،بينما يحتل بورنموث المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة.