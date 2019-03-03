رسميا.. بتروجت يفقد جهود نجمه قبل مباراة الأهلي بالدوري

يفقد الفريق الاول لكرة القدم بنادى بتروجت جهود شكرى نجيب الجناح الهجومى خلال مواجهة الأهلى غدا "الاثنين" بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019.



ويعانى شكرى نجيب من إصابة عضلية قوية لحقت به خلال مواجهة الجونة الماضية، وحاول الجهاز الطبى خلال الأيام الماضية تجهيز اللاعب للتواجد مع الفريق أمام المارد الأحمر إلا أن الإصابة القوية أحالت اللاعب من اللحاق بالمواجهة.



ويعد شكرى نجيب واحدا من اللاعبين الجيدين داخل أركان الفريق البترولى فى ظل القدرات الفنية والبدنية التى يتمتع بها اللاعب والاعتماد عليه بشكل كبير فى تشكيل الفريق.