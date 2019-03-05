LAGONDA تكشف النقاب عن أحدث المفاهيم المستقبلية لسيارات الدفع الرباعي الفاخرة





ومن المقرر بدء إنتاج سيارات Lagonda بحلول عام 2022 في منشأة سانت أثان الجديدة المتطورة في ويلز، والتي ستكون مقر إنتاج سياراتAston Martin Lagonda الكهربائية.



ويجسّد مفهوم Lagonda All-Terrain Concept، باعتماده أحدث التقنيات المتطوّرة ولاسيما نظام توليد ونقل الحركة باستخدام البطاريات الكهربائيّة Battery Electric، نموذجًا فريدًا للسيارات الكهربائيّة منعدمة الانبعاثات بالغة الأناقة والفخامة، والتي يمكنها السير على مختلف أنواع الطرقات لتصل إلى أماكن ووجهات بعيدة ومذهلة. وفي هذا السياق، عملت Aston Martin على تطوير التصاميم والمواد التي تم استخدامها خلال العام الماضي في مفهوم Lagonda Vision Concept الشهير؛ وخصصتها بشكل يتناسب مع بيئات جديدة وقاسية، يمكن للسيارات التقليديّة المناسبة لجميع أنواع الطرقات اجتيازها.



وتطمح Lagonda لأن تصبح العلامة التجارية الأولى عالميًا لتصنيع السيارات الفاخرة منعدمة الانبعاثات، حيث ستهز أساسات أساليب التفكير التقليدي، بالاستفادة من أحدث التطورات على صعيد تقنيات السيارات الكهربائية ومفاهيم القيادة الذاتية، وتمهد لإحداث أكبر نقلة نوعيّة في مجال النقل البري منذ اختراع السيارات. وتسعى Lagonda إلى الدمج بين معايير الفخامة الحقيقية والتصاميم العصرية، بشكل متناغم يحقق التكامل بين الطرفين بحيث يعزز واحدهما الآخر.



بهذه المناسبة قال آندي بالمر الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة في شركة Aston Martin Lagonda: "إن مفهوم السيارات المناسبة لجميع أنواع الطرقات Lagonda All-Terrain Concept سيضفي بلا شك طابعًا مفعمًا بروح المغامرة على طرازات علامة Lagonda الفاخرة منعدمة الانبعاثات، والتي نخطط لبدء إنتاجها قريبًا. وسيختبر السائق والركاب في هذه السيارة تجربة فريدة سيشعرون خلالها وكأنهم ينتقلون من إحدى الفعاليات الأنيقة إلى مختبر بحث علمي في إحدى المناطق النائية.





وسيعكس هذا المفهوم الإمكانيات الجريئة لعلامة Lagonda، ومدى التزامها بسبر آفاقٍ جديدة، سواء على صعيد التكنولوجيا المتقدّمة أو التصميم أو نطاق قيادة السيارة".



قدمّت شركة Aston Martin البريطانية الرائدة المتخصصة بصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، مفهومها الجديد للسيارات المناسبة لجميع أنواع الطرقات Lagonda All-Terrain Concept، التزامًا منها بمواصلة تطوير مجموعةٍ جديدة من أحدث طرازات السيارات الفاخرة المدعومة بتقنيات توليد ونقل الحركة منعدمة الانبعاثات.