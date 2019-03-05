ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

سيارات

LAGONDA تكشف النقاب عن أحدث المفاهيم المستقبلية لسيارات الدفع الرباعي الفاخرة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:15 م
صدى البلد
مصباح المصرى
قدمّت شركة Aston Martin البريطانية الرائدة المتخصصة بصناعة السيارات الرياضية الفاخرة، مفهومها الجديد للسيارات المناسبة لجميع أنواع الطرقات Lagonda All-Terrain Concept، التزامًا منها بمواصلة تطوير مجموعةٍ جديدة من أحدث طرازات السيارات الفاخرة المدعومة بتقنيات توليد ونقل الحركة منعدمة الانبعاثات.

ومن المقرر بدء إنتاج سيارات Lagonda بحلول عام 2022 في منشأة سانت أثان الجديدة المتطورة في ويلز، والتي ستكون مقر إنتاج سياراتAston Martin Lagonda الكهربائية.

ويجسّد مفهوم Lagonda All-Terrain Concept، باعتماده أحدث التقنيات المتطوّرة ولاسيما نظام توليد ونقل الحركة باستخدام البطاريات الكهربائيّة Battery Electric، نموذجًا فريدًا للسيارات الكهربائيّة منعدمة الانبعاثات بالغة الأناقة والفخامة، والتي يمكنها السير على مختلف أنواع الطرقات لتصل إلى أماكن ووجهات بعيدة ومذهلة. وفي هذا السياق، عملت Aston Martin على تطوير التصاميم والمواد التي تم استخدامها خلال العام الماضي في مفهوم Lagonda Vision Concept الشهير؛ وخصصتها بشكل يتناسب مع بيئات جديدة وقاسية، يمكن للسيارات التقليديّة المناسبة لجميع أنواع الطرقات اجتيازها.

وتطمح Lagonda لأن تصبح العلامة التجارية الأولى عالميًا لتصنيع السيارات الفاخرة منعدمة الانبعاثات، حيث ستهز أساسات أساليب التفكير التقليدي، بالاستفادة من أحدث التطورات على صعيد تقنيات السيارات الكهربائية ومفاهيم القيادة الذاتية، وتمهد لإحداث أكبر نقلة نوعيّة في مجال النقل البري منذ اختراع السيارات. وتسعى Lagonda إلى الدمج بين معايير الفخامة الحقيقية والتصاميم العصرية، بشكل متناغم يحقق التكامل بين الطرفين بحيث يعزز واحدهما الآخر.

بهذه المناسبة قال آندي بالمر الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة في شركة Aston Martin Lagonda: "إن مفهوم السيارات المناسبة لجميع أنواع الطرقات Lagonda All-Terrain Concept سيضفي بلا شك طابعًا مفعمًا بروح المغامرة على طرازات علامة Lagonda الفاخرة منعدمة الانبعاثات، والتي نخطط لبدء إنتاجها قريبًا. وسيختبر السائق والركاب في هذه السيارة تجربة فريدة سيشعرون خلالها وكأنهم ينتقلون من إحدى الفعاليات الأنيقة إلى مختبر بحث علمي في إحدى المناطق النائية. 

وسيعكس هذا المفهوم الإمكانيات الجريئة لعلامة Lagonda، ومدى التزامها بسبر آفاقٍ جديدة، سواء على صعيد التكنولوجيا المتقدّمة أو التصميم أو نطاق قيادة السيارة".

ترشيحاتنا

بث مباشر.. مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي في دوري أبطال آسيا اليوم

رسميًا.. إيقاف حكم مباراة الرجاء المغربي ونهضة البركان لمدة عام

أبوشقة يدخل الفرحة إلى قلوب أهالي بورسعيد بحكم قضائي تاريخي

ساديو ماني يرد ساخرًا على المنافسة مع محمد صلاح

صدى البلد مع مصابي حادث البحيرة.. أحد الناجين: مش مصدق إني عايش

حالتان يقوم فيهما الكلب بمهاجمة الشخص.. تعرف عليهما.. فيديو

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

الكويت تكشف سبب زيادة الرسوم على الوافدين

أسباب وتفاصيل حادث البحيرة.. راح ضحيته 6 وإصابة 30.. صور

أميرة تطلب الخلع.. الزمالك جنن جوزي

الولايات المتحدة تعلن عن تصعيد بحري جديد ضد روسيا

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأرز أول أبريل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

دموع وقبلة وطابع شفاه.. الإنبوكس أهدر جوابات الزمن الجميل.. نوستالجيا

فيديو

هبة لبيب: مركز الابتكار بجامعة النيل الأهلية يتبنى جميع إبداعات الشباب
وزيرا خارجية تونس والجزائر: الميليشيات عقبة أمام التقدم السياسي في ليبيا
ميسي يستعرض مهاراته في لعبة جديدة .. فيديو
رئيس جامعة النيل: مبادرة رواد النيل تسهم في تنمية الاستثمار
بث مباشر.. مؤتمر صحفي مشترك بين سامح شكري ونظيريه التونسي والجزائري

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟