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فن

فاطمة عيد تنتهي من تسجيل أم العريس

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:46 م
صدى البلد
محمد نبيل
انتهت المطربة فاطمة عيد من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان "أم العريس" وهو ديو يجمعها للمرة الأولى مع المطرب محمود سليم الذي اشتهر بأغانيه باللهجة الصعيدي.

وأكدت "فاطمة" في تصريحات صحفية، أنها انتهت بالفعل من تسجيل الأغنية وتصويرها حاليًا على طريقة الفيديو كليب مع المخرج ياسر عصام استعدادًا لطرحها عبر قناتي الرسمية على موقع يوتيوب، وعدد كبير من الفضائيات الغنائية الشهيرة.

وأضافت "عيد" أن الأغنية شعبية لحنها وكلماتها وتوزيعها جديد ومختلف، متمنية أن تحقق ردود فعل جماهيرية واسعة خاصة أنها باللهجة الصعيدى.

ولفتت إلى أن الأغنية من كلمات وألحان محمود سليم وتوزيع باسم منير الذي سبق أن تعاونت معه في أغنيتها يامراكبي.

ويقول مطلعها.. داعياله داعياله، الغالية داعياله، ست الحبايب أم العريس يارب يخليهاله.

جدير بالذكر أن الفنانة فاطمة عيد سيتم تكريمها والاحتفاء بها في يوم العطاء بالمركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال، 20 مارس الجاري.

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