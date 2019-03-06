التوسع في مشروعات الثروة السمكية بالوادي الجديد

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، أن هناك خطة للتوسع في مشروعات الثروة السمكية بكافة مناطق المحافظة.



وقال المرسى إن الخطة تعتمد على إقامة مشروعات مماثلة بكافة مناطق المحافظة، وخاصة مناطق الاستصلاح الحديث لاستغلال برك الصرف الزراعي لتربية الأسماك، فضلا عن تشجيع المواطنين على إقامة مشروعات للثروة السمكية باعتبارها مشروعات ذات عائد اقتصادي كبير.



وأضاف أن المشروع من المشروعات الواعدة والجديدة بالمحافظة، مشيرا إلى أن الأسماك في مراحل نمو ولا يوجد حالات نفوق نتيجة المتابعة المستمرة من جانب البيطريين والزراعيين للمشروع، الذي يضم عدة أحواض الزريعة والأمهات والطحالب التي تتغذى عليها الأسماك بجانب الأعلاف الجيدة.



ونوه بأن الفترة المقبلة ستشهد إنتاج كميات من أسماك المزارع السمكية، والتي تنفذ لأول مرة بالمحافظة.