احذروا الشراء من فيس بوك.. ضبط رجل وسيدة أوهما المواطنين ببيع سلع على الإنترنت

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط رجل وسيدة لقيامهما بوقائع نصب واحتيال على المواطنين عبر شبكة الإنترنت.



تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بلاغا من المدعوة "نرمين. أ"، 32 سنة، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بتضررها من مستخدم أحد الحسابات"محدد" بموقع فيس بوك لقيامه بالنصب عليها من خلال عرضه صورا لقطع ملابس سيدات للبيع وعند تواصل الشاكية معه لشراء بعض من القطع المعروضة طلب منها مبلغ مالى (4 آلاف جنيه) وعلى أثر ذلك قامت الشاكية بتحويل المبلغ المالى ولم يقم بتسليمها قطع الملابس المشار إليها.



ومن خلال الفحص، كشفت الجهود أن وراء ارتكاب الواقعة المدعوة "ياسمين. ش"، مواليد 1982، مقيمة بمحافظة المنوفية، سبق ضبطها والحكم عليها فى 23 قضية "تبديد، شيك".



عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية، تم استهداف المذكورة وضبطها بمحل إقامتها، وبالتفتيش تم ضبط جهاز هاتف محمول بداخله الشريحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن الرسائل المشار إليها ومحادثات بينها وآخرين بذات المضمون، كما تبين وجود مجموعة من الصور تحتوى على قطع ملابس سيدات تقوم المتهمة بعرضها للبيع عبر "الإنترنت" لإقناعهم بطبيعة عملها، وكذا صور لتحويلات مالية لأشخاص آخرين، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة ووقائع أخرى مماثلة، وأكدت بقيامها بإنشاء صفحة تقوم فيها بإيهام المواطنين عبر شبكة "الإنترنت" بالتجارة فى بيع وشراء ملابس السيدات بغرض النصب والاحتيال عليهم للإستفادة منهم ماديًا.



كما تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا من ضبط المدعو "مايكل. ع"، مواليد 1984، مقيم بمحافظة المنيا، لقيامه بنشر مشاركات على موقع فيس بوك تتضمن صورا ومقاطع فيديو لقطع أثرية والترويج عن بيعها نظير مقابل مادى.



وفحص الهاتف المحمول الخاص به وجود آثار ودلائل ووجود رسائل بينه وآخرين عبر تطبيق "واتس آب" تتضمن الإتفاق على بيع وشراء الآثار الفرعونية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بقيامه بإنشاء الحسابين المشار إليهما بغرض النصب على المواطنين للاستفادة منهم ماديًا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين.