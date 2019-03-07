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حوادث

إنهاء خصومة دامت سنوات..إتمام الصلح بين عائلتى أبو العزايم والتركاوي بالجيزة

الخميس 07/مارس/2019 - 04:21 م
صدى البلد
مصطفى الرماح
نجح حزب مستقبل وطن امانة الجيزة فى إتمام الصلح وتقديم الكفن بين عائلتين ابو العزايم وعائلة التركاوي بديوان عائلة هيكل.

وتم ذلك تحت رعاية النائب نافع هيكل عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب وامين مساعد حزب مستقبل وطن بالجيزة ، وفي وجود حشد كبير من أهالي مركز الصف وكوكبة كبيرة من النواب ورجال الأمن ورجال الدين والاعلام والجهاز التنفيذي بالصف والمحافظة وقيادات حزب مستقبل وطن بجميع مراكز وأقسام الجيزة، وفي حضور كبار عائلات محافظة الجيزة ورجال الازهر.
إنهاء خصومة دامت سنوات..إتمام الصلح بين عائلتى أبو العزايم والتركاوي بالجيزة
إنهاء خصومة دامت سنوات..إتمام الصلح بين عائلتى أبو العزايم والتركاوي بالجيزة
إنهاء خصومة دامت سنوات..إتمام الصلح بين عائلتى أبو العزايم والتركاوي بالجيزة
إنهاء خصومة دامت سنوات..إتمام الصلح بين عائلتى أبو العزايم والتركاوي بالجيزة
إنهاء خصومة دامت سنوات..إتمام الصلح بين عائلتى أبو العزايم والتركاوي بالجيزة
إنهاء خصومة دامت سنوات..إتمام الصلح بين عائلتى أبو العزايم والتركاوي بالجيزة
إنهاء خصومة دامت سنوات..إتمام الصلح بين عائلتى أبو العزايم والتركاوي بالجيزة
إنهاء خصومة دامت سنوات..إتمام الصلح بين عائلتى أبو العزايم والتركاوي بالجيزة
إنهاء خصومة دامت سنوات..إتمام الصلح بين عائلتى أبو العزايم والتركاوي بالجيزة
إنهاء خصومة دامت سنوات..إتمام الصلح بين عائلتى أبو العزايم والتركاوي بالجيزة
إنهاء خصومة دامت سنوات..إتمام الصلح بين عائلتى أبو العزايم والتركاوي بالجيزة
إنهاء خصومة دامت سنوات..إتمام الصلح بين عائلتى أبو العزايم والتركاوي بالجيزة
إنهاء خصومة دامت سنوات..إتمام الصلح بين عائلتى أبو العزايم والتركاوي بالجيزة
إنهاء خصومة دامت سنوات..إتمام الصلح بين عائلتى أبو العزايم والتركاوي بالجيزة
إنهاء خصومة دامت سنوات..إتمام الصلح بين عائلتى أبو العزايم والتركاوي بالجيزة
إنهاء خصومة دامت سنوات..إتمام الصلح بين عائلتى أبو العزايم والتركاوي بالجيزة
إنهاء خصومة دامت سنوات..إتمام الصلح بين عائلتى أبو العزايم والتركاوي بالجيزة
إنهاء خصومة دامت سنوات..إتمام الصلح بين عائلتى أبو العزايم والتركاوي بالجيزة
إنهاء خصومة دامت سنوات..إتمام الصلح بين عائلتى أبو العزايم والتركاوي بالجيزة
إنهاء خصومة دامت سنوات..إتمام الصلح بين عائلتى أبو العزايم والتركاوي بالجيزة
إنهاء خصومة دامت سنوات..إتمام الصلح بين عائلتى أبو العزايم والتركاوي بالجيزة
إنهاء خصومة دامت سنوات..إتمام الصلح بين عائلتى أبو العزايم والتركاوي بالجيزة
إنهاء خصومة دامت سنوات..إتمام الصلح بين عائلتى أبو العزايم والتركاوي بالجيزة
إنهاء خصومة دامت سنوات..إتمام الصلح بين عائلتى أبو العزايم والتركاوي بالجيزة
إنهاء خصومة دامت سنوات..إتمام الصلح بين عائلتى أبو العزايم والتركاوي بالجيزة
إنهاء خصومة دامت سنوات..إتمام الصلح بين عائلتى أبو العزايم والتركاوي بالجيزة

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