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تعليم

الأعلى للأزهر يوافق على المد عام للباحثين بمرحلتى الماجستير والدكتوراه

الخميس 07/مارس/2019 - 09:38 م
صدى البلد
محمد شحتة
وافق المجلس الأعلى للأزهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وبحضور الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة، فى جلسته الأخيرة على المد لطلاب وطالبات الدراسات العليا المقيدين بمرحلتي الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر لمدة عام تبدأ من انتهاء مدتهم القانونية.

وقال الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام المشرف على المركز الإعلامي، إن هذا القرار يأتي من منطلق حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة على مصلحة الطلاب والطالبات بمرحلتي الماجستير والدكتوراه، وتقديرًا لظروفهم، وإعطائهم فرصة لاستكمال أبحاثهم العلمية.

يأتي هذا في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف على مصلحة طلاب وطالبات مرحلتي الماجستير والدكتوراه.

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