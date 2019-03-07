ميلانيا ترامب تمنح جائزة المرأة الشجاعة للمصرية "الأم ماجي"

قالت آن أبو سيف، ابنة الأم ماجي، إنها "فوجئت بمنح والدتي جائزة المرأة الشجاعة من قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووالدتي حصدت العديد من الجوائز، والعائلة فخور بها".



وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "والدتي سيدة عظيمة جدًا، وتحب مصر، وعملت عشان أولادها الكثير جدًا".



فى تقدير لمجهوداتهن الإنسانية والخيرية، منحت ميلانيا ترامب سيدة أمريكا الأولى، المصرية ماجى جبران، التى اشتهرت باسم «الأم ماجى»، و9 سيدات من مختلف دول العالم جائزة المرأة الدولية الشجاعة لعام 2019 وذلك فى دورتها الـ 13.



وشارك مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى فى الحفل السنوى الذى تنظمه وزارة الخارجية الأمريكية، حيث تأسست الجائزة عام 2007، ويتم تكريم 10 سيدات من بين 120 سيدة تمثلن أكثر من65 دولة.



وتستهدف الجائزة الشخصيات النسائية اللاتى أظهرن شجاعة وقدرة قيادية استثنائية فى الدعوة لمبادىء السلام والعدالة وحقوق الإنسان والسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين ،وتمكين المرأة فى مختلف المجالات.