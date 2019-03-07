ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

ميلانيا ترامب تمنح جائزة المرأة الشجاعة للمصرية "الأم ماجي"

الخميس 07/مارس/2019 - 09:56 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قالت آن أبو سيف، ابنة الأم ماجي، إنها "فوجئت بمنح والدتي جائزة المرأة الشجاعة من قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووالدتي حصدت العديد من الجوائز، والعائلة فخور بها".

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "والدتي سيدة عظيمة جدًا، وتحب مصر، وعملت عشان أولادها الكثير جدًا".

فى تقدير لمجهوداتهن الإنسانية والخيرية، منحت ميلانيا ترامب سيدة أمريكا الأولى، المصرية ماجى جبران، التى اشتهرت باسم «الأم ماجى»، و9 سيدات من مختلف دول العالم جائزة المرأة الدولية الشجاعة لعام 2019 وذلك فى دورتها الـ 13.

وشارك مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى فى الحفل السنوى الذى تنظمه وزارة الخارجية الأمريكية، حيث تأسست الجائزة عام 2007، ويتم تكريم 10 سيدات من بين 120 سيدة تمثلن أكثر من65 دولة.

وتستهدف الجائزة الشخصيات النسائية اللاتى أظهرن شجاعة وقدرة قيادية استثنائية فى الدعوة لمبادىء السلام والعدالة وحقوق الإنسان والسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين ،وتمكين المرأة فى مختلف المجالات.

ترشيحاتنا

استقرار الحالة الصحية للفنان خالد سليم

رسميًا.. اليويفا يفتح تحقيقًا مع مانشستر سيتي والفريق مهدد بالإستبعاد أوروبيًا

المفتي: لا يجوز اختلاء الطبيب بالمرأة عند توقيع الكشف عليها

الدولار يسجل أدنى تراجع له منذ عامين فى نهاية تعاملات الأسبوع

الدول العربية المرشحة لاستضافة كأس العالم 2022 مع قطر

توفيق عكاشة يهاجم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي .. فيديو

دبلوماسي سعودي يكشف عن زيارة تاريخية للملك سلمان هذا الشهر

فضيحة جديدة لـ الجيش الأمريكي.. نائبة تعترف باغتصابها من قائدها

فاكر نفسه رشدى أباظة.. عمرو عاش الدور على مراته فـ خلعته

خالد سليم يدخل المستشفى لـ تعرضه لوعكة صحية

مفاجأة.. أوباميانج يهدد باعتزال اللعب الدولي

نجم الإسماعيلي يدخل دائرة اهتمام الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامر حسين يزور ملعب الإسكندرية استعدادا لـ أمم أفريقيا.. صور

دعاء عبد الرحيم Miss Elegant في ضيافة صدى البلد.. صور

أبو العينين يدعو رئيس أكبر شركة تسويق سياحي لزيارة مصر .. صور

الرقابة الإدارية تستقبل وفد مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة وخبراء صربيا وليسوتو.. صور

مميزات دورات المياه المتنقلة استعدادا لـ الكان.. ومواطنون: ياريت تستمر.. صور

فيديو

شاهد..حشود من القرود تهاجم المواطنين وتسرق متعلقاتهم في السعودية
شاهد.. لحظة تحطم طائرة شحن في سماء ولاية تكساس الأمريكية
خطأ طبي حرمها من الكلام.. الطفلة تبكي من الألم.. والعائلة تناشد الرئيس تبنى حالتها.. صور وفيديو
لأول مرة ..زوجة حفيد مؤسس قطر تكشف الظلم الواقع عليهم من تميم ..فيديو
لـ خلاف على العقود.. عامل بريطاني غاضب يهدم منطقة سكنية شيدها بنفسه..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟

هل توافق على طلب الحكومة تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل الموظف متعاطي المخدرات؟