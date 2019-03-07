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رياضة

بيراميدز يوافق على طلب الشباب البحريني بمعايشة مدربه مع دياز

الخميس 07/مارس/2019 - 11:17 م
شعار نادي بيراميدز
شعار نادي بيراميدز
منتصر الرفاعى
رحبت إدارة نادي بيراميدز بطلب نادي الشباب البحريني حول رغبتها في اقامة فترة معايشة للكابتن هيثم عبدالقادر المدير الفني للفريق البحريني مع المدير الفني لفريق بيراميدز رامون دياز.

وتبحث ادارة النادي حول تحديد فترة المعايشة بعد التنسيق مع المدير الفني الأرجنتيني دياز فور عودته من أجازته

وكانت إدارة النادي البحريني قد أرسلت خطابا الي نادي بيراميدز حمل مضمونه توجيه خالص شكرها للمستشار تركي ال الشيخ علي مجهوداته الكبيرة في رفعه الرياضة العربية مشيدا في الوقت ذاته ما يقدمه المستشار تركي ال الشيخ في دعم الكرة العربية بشكل عام واكدت في نهاية خطابها الي رئيس النادي الكابتن حسام البدري أكدت في رغبتها في اقامة فترةً المعايشة لمدرب فريقها السوري

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