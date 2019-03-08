مميش: ميناء شرق بورسعيد بأيادى مصرية.. فيديو

قال الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن التجارة تتحول من الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وفيتنام إلى أوروبا وأمريكا.



وأضاف خلال حواره على قناة، اكسترا نيوز، إنه تم البدء بالتشغيل التجريبي لميناء شرق بورسعيد، أن البضائع جميعها ستمر على مصر وسيتم توزيعها وأوضح أن ذلك يعود بالنفع على خزينة مصر.



وفى نفس السياق قال إن التعميق لـ 18 ونص متر والوصول لميناء محوري تم بمجهود كبير، مشيرا إلى أن المنطقة بالكامل كانت جبال وتحولت بمجهود المصريين لميناء كبير وفى وقت قياسي.