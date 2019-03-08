الإسماعيلي يصل برج العرب لمواجهة مازيمبي

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى إلى ملعب الجيش ببرج العرب استعدادا لخوض مباراة مازيمبى الكونغولى اليوم فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



كان الإسماعيلي قد أعلن عن التشكيلة الأساسية على النحو التالي :

محمد فوزى – أحمد ايمن – باهر المحمدى – ريتشارد بافور – طارق طه – عماد حمدى – ابراهيم عبد الخالق – محمد الضرف – وجية عبدالحكيم – عبد الرحمن مجدى – أودا مارشال



بينما البدلاء :محمد مجدى – أسامة إبراهيم – محمد هاشم – دونجا – شيلونجو – كريم بامبو – علاء عبد العظيم