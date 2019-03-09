ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى يكشف مخططاً خبيثاً للجماعة الإرهابية منعه شهداء مصر الأبطال

السبت 09/مارس/2019 - 08:22 م
أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات الإرهابية كانت تستهدف إحداث حرب أهلية في مصر لأنهم غير قادرين على مواجهة الجيش المصري.

وأضاف "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أبطال القوات المسلحة والشرطة يدافعون عن الوطن بأرواحهم".

وتابع: "الإخوان استهدفوا نقل الإرهابيين من سوريا والعراق إلى مصر في الفترة من 2011 وحتى 2017 من أجل إفشال الدولة وإحداث حرب أهلية ولكن أبطال القوات المسلحة والشرطة منعوا هذه المخططات الإرهابية، وصرفت مليارات من الجماعة الإرهابية من أجل إحداث اقتتال في مصر بين المصريين".

وأكمل: "ثورة 30 يونيو أفشلت مخطط الجماع الإرهابية ومخطط تقسيم مصر".

ترشيحاتنا

ننشر تفاصيل الأزمة الصحية لـ شوبير

المقاولون: عدم وصول أي خطاب رسمي بشأن تأجيل مباراة الزمالك

موقع أمريكي: مصر نجت من فوضى الربيع العربي.. وتغيير الأنظمة يهدد ترامب

هاري كين يتساوى مع محمد صلاح في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

مروان محسن يقود تشكيل الأهلي أمام فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا

نبيل الحلفاوي عن لقاء الأهلي وفيتا كلوب: مباراة عصيبة

هند تطلب الخلع لسبب غريب: بتكسف أمشي جنب جوزي

الزمالك يطالب جروس بالمساواة والعدالة بين اللاعبين

حقيقة وفاة ماجد المهندس إثر حادث سير مروع

ريهام حجاج تكشف حقيقة طلاقها من محمد حلاوة

خالد الجندي: الشهيد يشعر بالموت مثل القرصة .. فيديو

مجدي عبدالغني يكشف حقيقة خناقة أحمد مجاهد في اتحاد الكرة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرا التنمية المحلية والشباب والرياضة يتابعان استعدادات مستشفى أسوان التخصصي.. صور

إطلاق شارة البدء لتنفيذ المرحلة الثانية للحزام الآمن ببحيرة قارون بالفيوم.. صور

جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام فيتا كلوب.. ومغردون: بالتوفيق لحبايبنا

المجموعة الوزارية تتفقد معسكر الشباب القومي بأسوان ..صور

عاملة نظافة ملكة جمال بالمغرب.. صور

فيديو

في يوم الشهيد.. أحمد موسى: الشهداء هم أبطال مصر.. فيديو
أحمد موسى يكشف مخططاً خبيثاً للجماعة الإرهابية منعه شهداء مصر الأبطال
أحمد موسى يطالب المشاهدين بتوجيه كلمة لأسر شهداء مصر.. فيديو
شاهد.. محتويات وحدات روضة السيدة المفروشة بالكامل
شاهد.. بولندا ترقص احتفالا باليوم العالمي للمرأة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني في الجولة 5 ببطولة الكونفدرالية؟