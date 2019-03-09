أحمد موسى يكشف مخططاً خبيثاً للجماعة الإرهابية منعه شهداء مصر الأبطال

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات الإرهابية كانت تستهدف إحداث حرب أهلية في مصر لأنهم غير قادرين على مواجهة الجيش المصري.





وأضاف "موسى" في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "أبطال القوات المسلحة والشرطة يدافعون عن الوطن بأرواحهم".





وتابع: "الإخوان استهدفوا نقل الإرهابيين من سوريا والعراق إلى مصر في الفترة من 2011 وحتى 2017 من أجل إفشال الدولة وإحداث حرب أهلية ولكن أبطال القوات المسلحة والشرطة منعوا هذه المخططات الإرهابية، وصرفت مليارات من الجماعة الإرهابية من أجل إحداث اقتتال في مصر بين المصريين".



